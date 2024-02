Lula oferece inteligência brasileira para combate a crise no Equador | A TARDE

O presidente Lula (PT) ofereceu ajuda da segurança brasileira novamente, por meio de cooperação de inteligência e segurança, ao presidente do Equador, Daniel Noboa, nesta terça-feira, 23. A informação foi divulgada pelo Uol.

De acordo com o site de notícias, essa é a primeira vez que os dois conversam por telefone desde que a crise de segurança começou no Equador, no início do mês. Lula disse que o combate ao crime organizado é um desafio comum entre os países.

Hoje o Brasil ocupa a Secretaria Geral da Ameripol (Comunidade de Polícias das Américas), comandada pelo diretor-geral da Polícia Federal Brasileira, Andrei Rodrigues.

Situação do Equador

O país está sob estado de exceção desde a primeira semana de 2023, depois que o homem mais perigoso do país, José Adolfo Macías Villamar, conhecido como Fito, fugiu da prisão.

Outro chefe de facção também fugiu, Fabricio Colón, do Los Lobos. Ele havia sido preso na sexta-feira, 5, sob suspeita de participar de um sequestro e planejar o assassinato do chefe do Ministério Público.

Fito é líder da facção criminosa Los Choneros e condenado a 34 anos de prisão por crime organizado, narcotráfico e homicídio desde 2011. Ele é suspeito de ter planejado o assassinato do candidato à Presidência do Equador Fernando Villavicencio, em agosto do ano passado.