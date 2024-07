Lula parabeniza novo primeiro-ministro do Reino Unido

Primeiro-ministro britânico recebe afago de Lula - Foto: Ricardo Stuckert | PR

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) usou as redes sociais para parabenizar, nesta sexta-feira, 5, o novo primeiro-ministro do Reino Unido, Keir Starmer, indicado após o Partido Trabalhista obter a maioria das cadeiras no parlamento britânico.

Em um post, Lula desejou um ótimo mandato ao novo premier, e abriu caminho para estabelecer uma boa relação diplomática com o Brasil.

"Desejo um ótimo mandato. Conte com o Brasil para o fortalecimento dos laços diplomáticos entre nossos países, o desenvolvimento sustentável e o fortalecimento da democracia", escreveu.

Starmer será sucessor de Rishi Sunak, líder do Partido Conservador. Os trabalhistas conquistaram 410 cadeiras das 650 do parlamento.