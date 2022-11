Lula passa por exames antes de viagem ao Egito

O presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) está neste sábado, 11, no hospital Sírio Libanês para exames de rotina, antes da viagem para a COP 27 no Egito.

Em discurso no CCBB (Centro Cultural Banco do Brasil), sede do governo de transição, na quinta-feira feira, 10, Lula comentou sobre a participação na COP 27.

Lula tem 77 anos. Faz exercícios físicos quase diariamente, em que alterna caminhadas com musculação. Ele tem 1,70 metro de altura e, segundo disse em um de seus discursos em atos eleitorais, está com 87 kg.