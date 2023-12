Lula pede bom senso em tensão entre Venezuela e Guiana | A TARDE

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) pediu, neste domingo, 3, que Venezuela e Guiana tivessem bom senso na condução da tensão entre os dois países. De acordo com o petista, uma confusão neste momento não seria positiva para os interesses de toda a América do Sul.

A Venezuela passa, neste domingo, por um referendo, em que a população do país vai às urnas para decidir se parte do território da Guiana deve ser anexado. A região conhecida como “Essequibo” é disputada pelas duas nações há mais de um século.

"O que a América do Sul não está precisando é de confusão. Não se pode ficar pensando em briga. Espero que o bom senso prevaleça, do lado da Venezuela e do lado da Guiana", afirmou Lula, em entrevista concedida em Dubai.

"A humanidade deveria ter medo de guerra. Só faz guerra quando falta bom senso. Vale mais a pena uma conversa do que uma guerra", opinou o presidente brasileiro, antes de embarcar para Berlim, na Alemanha.

Segundo Lula, a prioridade dos líderes sul-americanos precisa ser a melhoria da vida das pessoas que moram no continente, que ainda enfrenta graves problemas de pobreza e fome.

"Se tem uma coisa que estamos precisando para crescer e para melhorar a vida do nosso povo é a gente baixar o facho, trabalhar com muita disposição de melhorar a vida do povo, e não ficar pensando em briga, não ficar inventando história", concluiu Lula.

A região de Essequibo representa cerca de 70% do território da Guiana e possui 125 mil habitantes. A Venezuela requer para si o controle desse espaço desde o século 19, mas aumentou seu interesse após uma reserva estimada em 11 bilhões de barris de petróleo ser encontrada no mar local.