Lula pede corredor humanitário em Gaza para presidente de Israel | A TARDE

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) ligou, nesta quinta-feira, 12, para o presidente de Israel, Isaac Herzog. Na ligação, ele fez um apelo para a criação de um corredor humanitário na Faixa de Gaza para aqueles que desejem deixar o território palestino rumo ao Egito. Ele também disse ter agradecido a colaboração do governo israelense com a operação de repatriação dos brasileiros.

"Conversei agora há pouco por telefone com o presidente de Israel Isaac Herzog. Agradeci o apoio para a operação de retirada dos brasileiros que desejam retornar ao nosso país. Reafirmei a condenação brasileira aos ataques terroristas e nossa solidariedade com os familiares das vítimas. Solicitei ao Presidente todas as iniciativas possíveis para que não falte água, luz e remédios em hospitais. Não é possível que os inocentes sejam vítimas da insanidade daqueles que querem a guerra. Transmiti meu apelo por um corredor humanitário para que as pessoas que queiram sair da Faixa de Gaza pelo Egito tenham segurança. E que o Brasil está à disposição para tentar encontrar um caminho para a paz", publicou Lula.

Este é o primeiro registro do presidente compartilhado depois das cirurgias feitas em 29 de setembro.

Até o momento, 494 brasileiros foram retirados de Israel pela operação Voltando em Paz, conduzida pela Força Aérea Brasileira (FAB). O primeiro avião, um KC-30, com 211 brasileiros chegou na madrugada de quarta-feira, 11. A segunda aeronave, com 214 passageiros chegou na quinta, 12. No momento, um terceiro avião está a caminho do Brasil com 69 brasileiros.

Nesta quinta, um avião da FAB decolou e fará uma parada em Roma, na Itália, onde vai aguardar a autorização para ir ao Egito resgatar um grupo de brasileiros presos na Faixa de Gaza.