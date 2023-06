Lula pede mobilização na defesa de Assange contra extradição

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) expressou preocupação neste sábado, 10, em relação à possível extradição de Julian Assange, fundador do WikiLeaks, para os Estados Unidos.

“Vejo com preocupação a possibilidade iminente de extradição do jornalista Julian Assange. Assange fez um importante trabalho de denúncia de ações ilegítimas de um Estado contra outro. Sua prisão vai contra a defesa da democracia e da liberdade de imprensa. É importante que todos nos mobilizemos em sua defesa”, afirmou o chefe do Executivo brasileiro em seu perfil no Twitter.

Atualmente, Assange encontra-se detido na prisão de segurança máxima de Belmarsh, em Londres. O cidadão australiano enfrenta acusações de espionagem devido à divulgação de informações confidenciais dos EUA.



Na terça-feira, 6, a Suprema Corte do Reino Unido rejeitou o último recurso apresentado por Assange. Se for condenado, ele poderá enfrentar uma pena de até 175 anos de prisão.