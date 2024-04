Lula prepara anúncio de obras do PAC para próximas semanas | A TARDE

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) deve anunciar novas obras do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) e medidas econômicas nas próximas semanas. Ações acontecem em meio à recente queda de popularidade do mandatário.

Conforme informações do G1, a população de baixa renda será o foco do presidente na nova rodada de investimentos em infraestrutura, prevendo a renovação da frota de ônibus, inclusive com veículos elétricos, além da ampliação do acesso à água para áreas rurais, da urbanização de favelas e da regularização de assentamentos.

A informação foi confirmada por integrantes do Palácio do Planalto e dois ministros do governo Lula. A expectativa é tentar lançar esse pacote até o dia 15 de abril.

O presidente tem feito cobranças a ministros para que projetos em andamento desde o ano passado sejam concluídos e anunciados. Isso é parte da estratégia do governo para tentar reverter a queda na avaliação de Lula, refletida em pesquisas recentes.

“É muito trabalho, mas eu diria que esse é um ano de entrega. Nos últimos dias, os ministros, o próprio presidente, nós [estamos] todos focados em fazer as entregas já daquilo que foi plantado no ano passado”, disse o ministro da Casa Civil, Rui Costa, em entrevista à Globonews na quarta, 3.

“Então acreditamos, sim, que, com um ano de entregas e com a economia seguindo bem, todos indicadores positivos, a gente vai seguir com a aprovação positiva do presidente Lula e do governo”, disse.