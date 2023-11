Lula promete usar estrutura dos ministérios da Justiça e Defesa no Rio | A TARDE

O presidente Lula disse nesta terça-feira, 24, durante o programa Conversa com o Presidente", nas redes sociais, que pretende usar a estrutura dos ministérios da Justiça e da Defesa para o combate à violência e enfrentamento às milícias no Rio de Janeiro.

A capital carioca sofreu na segunda, 23, com ataques a ônibus em retaliação contra a morte de um miliciano. No total, foram 35 veículos queimados somente ontem.

"O problema da violência no Rio de Janeiro termina sendo um problema do Brasil. As fortes chuvas no Sul e as queimadas na Amazônia são problemas do Brasil. Esse governo não vai se esconder e dizer que é só problema dos estados. Eu já conversei com o Flávio Dino e hoje vou conversar com o Múcio. Vamos usar a estrutura dos ministérios da Justiça e da Defesa para ajudar a combater o crime organizado e a milícia no Rio. Nós queremos compartilhar as soluções dos problemas dos estados com o governo federal", disse Lula.

"Nós estamos com o povo do Rio de Janeiro. Vamos compartilhar as soluções com o governo local para que o Rio possa voltar aos jornais pelas suas belezas e o que tem de melhor", completou o presidente.

Conversa com o Presidente https://t.co/zIGoso0D2j — Lula (@LulaOficial) October 24, 2023