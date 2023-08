Lula quer criar cargo para Ana Moser e ceder Esporte ao Centrão

O presidente Lula pretende promover uma mudança no Ministério do Esporte, comandado pela ministra Ana Moser, a pedido do Centrão. Com isso, o chefe do Executivo já pensa em criar outro cargo para alocar a ministra. A informação é do colunista do Metrópoles, Igor Gadelha.

Segundo a coluna, Lula já avalia transferir a ministra para outro cargo, que deve ser criado por ele. A ideia do petista é dar à Moser um cargo de autoridade olímpica.

O prinicpal interessado na mudança do comando do Esporte é o Republicanos, que já se prepara para indicar a Lula o nome do deputado federal Silvio Costa Filho (PE). O presidente, inclusive, já concordou com a mudança e aguarda para realizar o remanejamento.

O martelo da decisão deve ser batido o início da próxima semana, após reunião com o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL).