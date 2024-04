Lula recebe afago de Érick Jacquin em visita de Macron: Merci Beaucoup | A TARDE

O presidente Lula (PT) se encontrou com o chef de cozinha francês, naturalizado brasileiro, e que atua no Brasil, Érick Jacquin, durante o cumprimento de uma das agendas com o presidente da França, Emmanuel Macron.

No encontro, o homem do "tompero", famoso bordão que se popularizou por Jacquin no programa Master Chef, agradeceu a boa relação entre os dois países e parabenizou: "Merci Beaucoup".



"Presidente, os dois presidentes, eu sou muito feliz, que vejo aqui hoje a França se reconciliou com o Brasil. Porque são dois países maravilhosos. Vocês estão de parabéns", disse.