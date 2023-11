Lula reúne ministros para debater infraestrutura do governo | A TARDE

O presidente Lula (PT) convocou nesta sexta-feira, 3, os ministros da área de infraestrutura do governo para fazer um balanço sobre a atuação das pastas, além de discutir sobre o novo Programa de Aceleração do Crescimento (Novo PAC). As informações são do g1.

O encontro acontece no Palácio do Planalto, a partir das 9h30. São esperados nessa reunião nove ministros, além do vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB), que integra o Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC).

Devem participar os seguintes chefes: Rui Costa, da Casa Civil; Fernando Haddad, da Fazenda; Renan Filho, dos Transportes; Silvio Costa, Portos e Aeroportos; Alexandre Silveira, Minas e Energia; Juscelino Filho, das Comunicações; Waldez Góes, da Integração e do Desenvolvimento Regional; Jader Filho, das Cidades; e Paulo Pimenta, da Secretaria de Comunicação.

Lula vem promovendo uma série de reuniões com a sua equipe e base aliada para alinhar as ações e projetos do governo. Na última terça-feira, 31, o mandatário esteve com a base governista da Câmara dos Deputados para discutir as prioridades de votações do governo até o final deste ano.