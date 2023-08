Lula revela dores diárias e cirurgia para tratar artrose no fêmur

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) anunciou nesta terça-feira, 25, que pretende fazer uma cirurgia para reduzir as dores causadas por uma artrose no fêmur direito. A tendência é que a cirurgia aconteça em outubro, quando ele poderá ficar afastado do trabalho, já que não tem compromissos marcados.

Na ocasião, Lula ainda revelou que sofre com fortes dores diariamente e que isso tem impactado no seu bom humor para trabalhar.

"Eu quero fazer a cirurgia porque eu não quero ficar com dor. Ninguém consegue trabalhar com dor o dia inteiro. Então, eu sinto que às vezes estou com mau humor com meus companheiros, eu chego de manhã para trabalhar, quando eu coloco o pé no chão dói", disse durante live nas redes sociais.

"Não é mole acordar com dor sábado, domingo, não poder entrar na piscina porque se faz movimento com pé dói. Sou um cara de bom humor, se ficar mau humorado não vai ser legal. Começa a brigar até com as cachorrinhas", acrescentou.

Lulça sofre com uma artrose no quadril, um esgaste nas cartilagens que revestem a cabeça do fêmur e o acetábulo (parte da bacia que se liga ao fêmur). O presidente já havia revelado tomar injeções diárias para o problema médico, mas elas já não resolvem as fortes dores.

Até a cirurgia, no entanto, Lula deve manter a sua agenda de compromissos e deve viajar nos próximos meses para a África do Sul, para a reunião de cúpula dos Brics.