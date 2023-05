Lula revela ligação para Putin e diz que tratou sobre "busca da paz"

O presidente Lula afirmou nesta sexta-feira, 26, que conversou por telefone com o presidente da Rússia, Vladimir Putin, onde tratou de um convite para comparecer ao Fórum Econômico Internacional de São Petersburgo e assuntos relacionados à guerra contra a Ucrânia.

Lula revelou que não poderá ir ao encontro internacional, mas que tem reiterado a disposição do Brasil, junto com a Índia, Indonésia e China, de conversar com ambos os lados do conflito em busca da paz.

"Conversei agora por telefone com o presidente da Rússia, Vladimir Putin. Agradeci a um convite para ir ao Fórum Econômico Internacional de São Petersburgo, e respondi que não posso ir à Rússia nesse momento, mas reiterei a disposição do Brasil, junto com a Índia, Indonésia e China, de conversar com ambos os lados do conflito em busca da paz”, disse Lula nas redes sociais.

Na última semana, em viagem ao Japão, Lula tinha marcado um encontro com o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, na reunião do G7, que acabou sendo cancelado e gerando um impasse na relação entre os dois países e mediação dos debates pelo fim da guerra.