Lula sanciona lei sobre renegociação de dívidas do Fies | A TARDE

Foi sancionada pelo presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), nesta quarta-feira, 1º, a lei que propõe renegociação de dívidas do Fundo de Financiamento Estudantil (Fies).



Serão beneficiados com as condições mais favoráveis para o pagamento das dívidas os estudantes com contratos celebrados até o final de 2017, e com os débitos vencidos em 30 de junho de 2023.

Mais de 1,2 milhão de estudantes estão inadimplentes com o fundo de financiamento, segundo o Governo Federal. A soma das dívidas é de aproximadamente R$ 50 bilhões.