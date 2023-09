Lula se compara com técnico de futebol: "time muda durante jogo"

A dificuldade do presidente da República em fazer trocas nas chefias dos seus ministérios é semelhante ao desafio do técnico de futebol diante de uma partida difícil em que precisa fazer substituições, afirmou Luiz Inácio Lula da Silva (PT) durante a live semanal "Conversa com o Presidente", nesta terça-feira, 5.



“O técnico [de futebol] entra com um time em campo, mas no decorrer do jogo, dependendo da tática do adversário, ele vai mudando”, disse o presidente.

A maior dificuldade de Lula está em lidar com o Ministério de Portos e Aeroportos, já que Márcio França não quer deixar a chefia da pasta e pode sair do governo, segundo o jornal O Estado de S. Paulo. "É sempre muito difícil chamar alguém para dizer ‘olha, eu vou precisar do ministério porque fiz um acordo com um partido político e preciso atender’, mas essa é a política", conclui Lula.

Geraldo Alckmin (PSB) foi chamado para conter a crise e estaria disposto a ceder para França o Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços. O vice-presidente da República chefia a pasta desde o início do mandato de Lula, em 1º de janeiro.

Uma outra solução para conter os ânimos de França é cedê-lo o Ministério da Ciência e Tecnologia, que é chefiado pela deputada federal licenciada Luciana Santos (PCdoB-PE), que preside nacionalmente sua legenda.

Tirar Luciana do ministério, no entanto, poderia transferir o desconforto de França para Luciana, também aliada do presidente. Sílvio Costa Filho (Republicanos-PE), que é cotado para assumir o Ministério de Portos e Aeroportos, compõe um partido que historicamente é alinhado ao bolsonarismo, ainda que o deputado federal de Pernambuco seja aliado de Lula.