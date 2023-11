Lula se encontra com Roger Waters no Palácio do Planalto | A TARDE

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva se encontrou nesta segunda-feira, 23, com o cantor, compositor e baixista Roger Waters, fundador da banda Pink Floyd. O encontro aconteceu no Palácio do Planalto horas antes de um show que o artista irá fazer em Brasília, nesta terça-feira, 24.

Nas redes sociais, Lula postou as fotos do encontro e lembrou que o Roger Waters tentou te encontrar em 2018, quando o presidente estava preso em Curitiba. "Há cinco anos, Roger Waters tentou me visitar em Curitiba e foi impedido. Hoje, quando ele retorna ao Brasil, nos encontramos no gabinete da presidência no Palácio do Planalto", publicou.

Há cinco anos, @rogerwaters tentou me visitar em Curitiba e foi impedido. Hoje, quando ele retorna ao Brasil, nos encontramos no gabinete da presidência no Palácio do Planalto. #WishYouWereHere.



— Lula (@LulaOficial) October 23, 2023

De acordo com o governo, no encontro com Lula, o músico Roger Waters disse que "apenas fala para as pessoas a respeito dos seus sonhos. Entre eles, o de querer ver a Declaração Universal dos Direitos Humanos, feita em Paris, em 1948, como lei no mundo".

Também estavam na reunião a primeira-dama, Janja da Silva, e o músico Paulo Miklos, do Titãs, que também se apresentará em Brasília.