Lula se reúne com presidentes de bancos públicos | A TARDE

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) se reuniu a portas fechadas na manhã desta quarta-feira, 1º, com os presidentes de cinco bancos públicos. O Planalto não divulgou a pauta da agenda.

Participam do encontro, os presidentes do Banco do Brasil, Tarciana Medeiros; do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), Aloizio Mercadante; do Banco da Amazônia, Luiz Claudio Lessa; do Banco do Nordeste, Paulo Câmara; e da Caixa Econômica Federal, Carlos Vieira.

Essa é a primeira reunião com a participação de Carlos Vieira, que assumiu a Caixa Econômica Federal na última semana após a demissão de Rita Serrano. Vieira foi indicação do Centrão e chegou ao cargo em meio a tentativa do governo federal de obter apoio no Congresso.

O encontro ocorre no Gabinete da Presidência, e contará com a participação do vice-presidente Geraldo Alckmin, e dos ministros Rui Costa (Casa Civil) e Fernando Haddad (Fazenda).