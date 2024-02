Lula se reúne com primeiro-ministro da Etiópia nesta sexta | A TARDE

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) deu inicio, na manhã desta sexta-feira, 16, a agenda oficial na Etiópia com duas reuniões e um almoço de Estado com o primeiro-ministro etíope, Abiy Ahmed.

Lula também participará de um evento sobre financiamento climático para a agricultura e segurança alimentar, discutindo a implementação da Declaração de Nairóbi e resultados da COP-28.

A equipe do presidente articula ainda a realização de reuniões bilaterais. Ele também deve participar como convidado da 37ª Cúpula de Chefes de Estado e Governo da União Africana, entidade que reúne as 55 nações da África, marcada para os dias 17 e 18 deste mês.

Na viagem, devem ser assinados acordos bilaterais nas áreas de bioenergia e ciência, tecnologia e inovação.

O Brasil também pretende explorar uma presença maior no comércio com o país africano.

Antes de ir à Etiópia, o presidente estava no Egito, onde se reuniu com o presidente Abdul Fatah Khalil El-Sisi e com o secretário-geral da Liga dos Estados Árabes.

Com isso, o Itamaraty elencou pontos de convergência entre o Brasil e os países africanos que fortalecem a cooperação diplomática:

o combate à desigualdade e à fome;

a sustentabilidade e a transição energética; e

a reforma de organismos internacionais para uma participação maior de países em desenvolvimento no sistema de decisões globais.