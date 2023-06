Lula tem reunião com ministros e lideranças nesta segunda

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) terá uma reunião, na tarde desta segunda-feira (12), com alguns de seus ministros e também com lideranças do governo federal no Congresso Nacional. O encontro ocorre em meio a uma crise no relacionamento entre os poderes Executivo e Legislativo.

A reunião está marcada para 15h, com as presenças dos ministros Geraldo Alckmin (PSB), do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços; Rui Costa (PT), da Casa Civil; Fernando Haddad (PT), da Fazenda; Márcio Macedo (PT), da Secretaria-Geral; Alexandre Padilha (PT), das Relações Institucionais; e Paulo Pimenta (PT), da Comunicação Social; além do chefe do Gabinete Pessoal do Presidente da República, Marco Aurélio Marcola.

Também devem estar presentes no encontro os senadores Randolfe Rodrigues (sem partido-AP), líder do governo no Congresso Nacional; e Jaques Wagner (PT-BA), líder do governo no Senado; além do deputado federal José Guimarães (PT-CE), líder do governo na Câmara dos Deputados.

O governo Lula tem enfrentado dificuldades em sua articulação com o Congresso Nacional, resultando em derrotas frequentes no Legislativo. Quando houve aprovação do projeto encaminhado pela administração federal, as lideranças do chamado “Centrão” impuseram dificuldades, mesmo com esses partidos possuindo cargos na gestão petista.

Deputados federais têm reclamado que o governo está demorando para liberar emendas parlamentares e para nomear indicações deles para cargos de terceiro escalão. O principal alvo das críticas é o baiano Rui Costa, responsável pelo encaminhamento dessas demandas.

Entretanto, ministros como Flávio Dino (PSB) e Camilo Santana (PT), ambos ex-governadores de estados do Nordeste — assim como Rui —, também estão recebendo críticas nos bastidores, por uma suposta falta de tato na relação com os parlamentares.

No restante do dia, Lula ainda receberá a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen; o CEO da Telefónica S.A., José María Álvarez-Pallete López; e o governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro (PL), marcando o retorno da agenda oficial do presidente da República, que esteve de folga entre os dias 8 e 11 de junho, na Base Naval de Aratu, em Salvador.