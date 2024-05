Lula vai ao Rio Grande do Sul para se reunir com Eduardo Leite | A TARDE

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) irá ao Rio Grande do Sul, nesta quinta-feira, 2, para tratar do socorro às vítimas da chuva no estado. O petista deverá se reunir com o governador Eduardo Leite (PSDB), para ajustar os detalhes da ajuda federal à população gaúcha.

A chegada de Lula está prevista para 9h45, quando desembarca na Base Aérea de Santa Maria, no interior do estado. Em seguida, às 10h, o presidente da República deverá sobrevoar as áreas atingidas pela chuva na região.

A reunião com Eduardo Leite está marcada para acontecer às 10h40, na Base Aérea de Santa Maria. O tucano chegou a usar as redes sociais na terça-feira, 30, para pedir ajuda a Lula. Por telefone, o petista garantiu que assegurou o apoio do governo federal ao Rio Grande do Sul.

Lula tem retorno previsto à Brasília ainda nesta quinta. O voo do avião presidencial deve sair de Santa Maria às 12h30 e chegar à Base Aérea da capital federal às 14h45.