Lula vai descrever 2024 como ano de colher o que foi plantado | A TARDE

Em pronunciamento de Natal, na noite de domingo, 24, o presidente Lula (PT) vai defender a união dos brasileiros e descrever 2024 como um "ano de colher o que foi plantado". A informação é da comentarista de política da GloboNews, Julia Duailibi.



O presidente também deve destacar resposta da democracia aos ataques do 8 de janeiro. A ideia de Lula é transmitir mensagem de que as medidas adotadas no primeiro ano do governo vão surtir efeito a partir do próximo ano.

Um dos assuntos que devem ser citado pelo petista são: o lançamento do novo Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), a aprovação do arcabouço fiscal e a reforma tributária.

Lula não deve citar nominalmente nenhum ministro de seu governo, nem mesmo Fernando Haddad (PT), que liderou as negociações para a aprovação do arcabouço e da reforma tributária.