Lula viaja nesta segunda para programações pela América do Sul

Presidente também visitará a Bolívia - Foto: MAURO PIMENTEL / AFP

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) viaja nesta segunda-feira, 8, para várias programações pela América do Sul. A agenda busca reforçar a integração do continente. As informações são da CNN.

O primeiro local de visitação do petista será o Paraguai para participar da Cúpula do Mercosul, em Assunção.

Em seguida, Lula parte para a Bolívia, onde terá reuniões com o presidente Luis Arce, que sofreu recentemente uma tentativa de golpe.

A situação da Bolívia, inclusive, foi tema do discurso do ministro das Relações Exteriores do Brasil, Mauro Vieira, durante a abertura da reunião ordinária da cúpula, neste domingo.

Novo membro

Sem a presença do presidente da Argentina, Javier Milei, a reunião da cúpula pode ser marcada com a novidade: caso a Bolívia entregue sua carta de ratificação da incorporação como membro pleno, o Mercosul deve contar com mais um membro.

Na última semana, o Senado boliviano aprovou a adesão ao bloco, e a lei que a formaliza foi promulgada pelo presidente Luis Arce.

A reunião também deve ser marcada pela formalização do pontapé inicial para um acordo de livre comércio entre o bloco sul-americano e os Emirados Árabes Unidos.