Lula volta a propor moeda comum para comércio regional

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) voltou a defender, nesta terça-feira, 30, que os países da América do Sul adotem uma moeda comum para o comércio entre eles, em substituição ao dólar, que costuma ser a unidade de referência nessas negociações.

“Aprofundar nossa identidade sul-americana também na área monetária, mediante mecanismos de compensação mais eficientes e a criação de uma unidade de referência comum para o comércio, reduzindo a dependência de moedas extrarregionais”, defendeu Lula, entre outras propostas.

A ideia já foi citada pelo governo brasileiro em outras oportunidades, especialmente em diálogo com o presidente da Argentina, Alberto Fernández, no início do ano.

Lula também sugeriu que os bancos de desenvolvimento da região, como o BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social), a CAF (Corporación Andina de Fomento), o Fonplata (Fundo Financeiro para Desenvolvimento da Bacia do Prata) e o Banco do Sul, sejam usados para fomentar a economia dos países sul-americanos.

As sugestões de Lula foram apresentadas a outros 11 representantes de países sul-americanos, sendo 10 chefes de estado: Alberto Fernández (Argentina), Luís Arce (Bolívia), Gabriel Boric (Chile), Gustavo Petro (Colômbia), Guillermo Lasso (Equador), Irfaan Ali (Guiana), Mário Abdo Benítez (Paraguai), Chan Santokhi (Suriname), Luís Lacalle Pou (Uruguai) e Nicolás Maduro (Venezuela).

A exceção ficou por conta do Peru, que mandou o presidente do Conselho de Ministros, Alberto Otárola, em substituição à presidente Dina Boluarte, impossibilitada de deixar o país por motivos internos.