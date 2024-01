Maioria do Brasil quer punição a Bolsonaro por 8 de janeiro, diz Atlas | A TARDE

Uma pesquisa do instituto AtlasIntel publicada nesta segunda-feira, 8, aponta que a maioria dos brasileiros veem o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) como um dos responsáveis pelos ataques às sedes dos três Poderes, em Brasília, ocorridos há um ano, no dia 8 de janeiro de 2023.

De acordo com a Atlas, 52,1% dos entrevistados responderam que, sim, Bolsonaro é responsável pelas invasões ao Palácio do Planalto, ao Supremo Tribunal Federal (STF), ao Senado e à Câmara dos Deputados. Outros 43,6% responderam negativamente, retirando a responsabilidade do ex-presidente da República. Não sabem, 4,2%.

Os dados apontam ainda para um país bastante polarizado, já que, entre aqueles que declararam voto no presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), 94,4% veem Bolsonaro como responsável pelos atos de 8 de janeiro.

Já entre os eleitores de Bolsonaro, 92,2% apontam que o ex-presidente do Brasil não teve qualquer responsabilidade nos atos de vandalismo que ocorreram naquela data.

Punição

Quando perguntados se Bolsonaro deveria sofrer alguma punição legal em decorrência dos eventos de 8 de janeiro de 2023, os números foram praticamente repetidos. Consideram que, sim, o ex-presidente deve ser punido, 52,8% dos entrevistados. Já aqueles que não veem motivo para isso são 43,3%. Não sabem, 3,9%.

Mais uma vez, os eleitores de Lula e de Bolsonaro em 2022 divergiram totalmente. Entre os lulistas, 94,7% apontaram para a necessidade de punição ao ex-presidente da República. Já no bloco dos bolsonaristas, 93,6% responderam que ele não deve ser punido.

O instituto também perguntou, para aqueles que acreditam que Bolsonaro deve ser punido, qual deveria ser a punição. A maioria respondeu que as consequências ideais são a prisão (53,4%) e a perda de direitos políticos, com impossibilidade de se candidatar (53,1%).

Apenas 14,2% dos entrevistados apontou a aplicação de multa como punição adequada. Outros 9,6% responderam “outra punição”, sem especificar.

Os atos de 8 de janeiro de 2023 foram considerados como uma tentativa de golpe de Estado. Até aqui, 30 pessoas foram condenadas pelo movimento. Outros 146 julgamentos devem ocorrer até o fim de abril.

A AtlasIntel entrevistou 1.200 eleitores brasileiros entre os dias 7 e 8 de janeiro de 2024. A margem de erro do levantamento é de 3 pontos percentuais, para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%.



O Instituto AtlasIntel foi o único a apontar tanto a virada como a vitória do atual governador Jeronimo Rodrigues (PT) sobre o ex-prefeito ACM Neto (União), nas eleições de 2022. No cenário internacional cravou os resultados do primeiro e segundo turnos na Argentina e acertou nos cenários das eleições presidenciais da Colômbia em 2022 e nos Estados Unidos em 2020.