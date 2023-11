Mais de 1.300 pessoas com mandados de prisão doaram para Bolsonaro | A TARDE

Uma análise feita por uma equipe de servidores especialistas cedidos à Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPI) dos Atos Golpistas de 8 de janeiro apontam que 1.365 pessoas com mandados de prisão doaram dinheiro para o ex-presidente Jair Bolsonaro, em doações que somam R$ 27.227,06. As informações são do blog de Andreia Sadi, no g1.

Ao todo, Bolsonaro recebeu R$ 18.151.374,38 entre 20 de junho e 31 de julho em 809.839 transferências via Pix de 770.226 pessoas diferentes, conforme a análise. Um único doador enviou, de uma única vez, R$ 5 mil para o ex-presidente.

Das 770 mil pessoas que doaram algum valor para Bolsonaro, quase um terço delas (244.927) possuem registro no Cadastro Único (CadÚnico) - serviço do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome. Além disso, foram identificadas 150.196 pessoas entre aqueles que possuem renda abaixo ou igual a dois salários-mínimos.

Um relatório do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) mostra que o ex-presidente Jair Bolsonaro recebeu R$ 17,2 milhões por meio de Pix de janeiro a julho deste ano, em doações para uma vaquinha criada por apoiadores de Jair Bolsonaro para pagar multas que ele possuia junto à Justiça.

A campanha foi endossada pelo entorno de Bolsonar, já que parlamentares e ex-integrantes do governo divulgaram amplamente a chave Pix do ex-presidente dias antes das postagens pedindo doações ao ex-presidente.