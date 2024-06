Mandante da morte de Marielle tinha HD com delações contra ele, diz PF | A TARDE

Um novo relatório da Polícia Federal (PF) aponta que o conselheiro do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro (TCE-RJ), Domingos Brazão, preso desde março por suspeita de ordenar o assassinato da ex-vereadora Marielle Franco, mantinha um HD externo com informações sigilosas de delações premiadas contra ela.

Dentre os documentos sigilosos, havia os termos de declaração das delações do ex-presidente do TCE-RJ, Jonas Lopes de Carvalho Júnior, e de seu filho, Jonas Lopes de Carvalho Neto. Os dois implicaram Brazão em um suposto esquema de corrupção que o levou à prisão em 2017, em um desdobramento da Operação Lava Jato no Rio de Janeiro.

De acordo com a PF, Brazão teria realizado ameaças aos delatores do caso que resultou em sua prisão em 2017.

O HD foi apreendido pela PF em março e seu conteúdo foi encaminhado para o Supremo Tribunal Federal (STF). Na mesma operação, os policiais federais prenderam preventivamente Domingos Brazão, por suspeita de ter mandado matar Marielle Franco em março de 2018.

