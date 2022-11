Mantega renuncia à equipe de transição de Lula

O ex-ministro Guido Mantega comunicou nesta quinta-feira, 17, sua renúncia à equipe de transição do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Em carta enviada ao vice-presidente eleito Geraldo Alckmin (PSB), que coordena os trabalhos, Mantega apontou a intenção de adversários em "tumultuar" e "criar dificuldades para o novo governo" como uma das razões para o seu afastamento. A informação é da coluna de Mônica Bergamo, na Folha de S. Paulo

O ex-ministro da Fazenda está inabilitado pelo Tribunal de Contas da União (TCU) a exercer cargo em comissão ou função de confiança na administração pública federal por punição envolvendo o caso das pedaladas fiscais. Por conta disso, ele participaria como voluntário.

“Em face de um procedimento administrativo do TCU, que me responsabilizou indevidamente, enquanto ministro da Fazenda, por praticar a suposta postergação de despesas no ano de 2014, as chamadas pedaladas fiscais, aceitei trabalhar na Equipe como colaborador não remunerado, sem cargo público, para não contrariar a decisão que me impedia de exercer funções públicas por 8 anos”, afirma Mantega, na carta.

O ex-ministro finaliza o documento apontando que aguarda a suspensão dos atos praticados pela corte de contas por meio de decisão judicial. "Estou confiante de que a Justiça vai reparar esse equívoco, que manchou minha reputação".

Após receber a carta, Alckmin telefonou a Mantega e agradeceu ao ex-ministro pela colaboração e pelo gesto de deixar a transição para não atrapalhar o novo governo. Ele era integrante do grupo técnico responsável pelo planejamento, orçamento e gestão na equipe de transição.