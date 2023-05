Marcelo Crivella tem seu mandato cassado pela Justiça Eleitoral

A Justiça Eleitoral cassou neste domingo, 28, o mandato do deputado federal Marcelo Crivella (Republicanos), e determinou que ele fique inelegível, além de aplicar uma multa de R$ 433.290. O político é acusado de montar esquema para impedir reportagens sobre a saúde no Rio de Janeiro, quando era prefeito da cidade.

A decisão da juíza Márcia Santos Capanema de Souza resulta de uma ação movida pela coligação "É a vez do povo!" (PT e PCdoB), feita no ano de 2020. Crivella foi acusado de montar um esquema conhecido como "Guardiões de Crivella", que tinha como objetivo monitorar e impedir que profissionais da imprensa se comunicassem com pessoas sobre o sistema de Saúde da cidade do Rio em período eleitoral.

De acordo com reportagem do g1, Crivella praticou desvios de funções com servidores públicos municipais que ficaram conhecidos como "Guardiões de Crivella".

Na sentença, a juíza afirma que a decisão tinha "caráter pedagógico-preventivo" e também demonstrava o repúdio à "conduta moral e ilegal perpetrada" pelo então na época, prefeito Marcelo Crivella.