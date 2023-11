Marina Silva pode ser convocada a prestar depoimento à CPI das ONGs | A TARDE

A ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, pode ser convocada para prestar depoimento à Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) das ONGs, que apura os repasses de recursos públicos destinados às organizações não-governamentais na região amazônica. As informações são da coluna Mônica Bergamo, do jornal Folha de S.Paulo.

O presidente do colegiado, Plínio Valério (PSDB-AM), afirmou aos aliados que estima colocar em votação um requerimento para convocar Marina. Caso os membros da CPI aprovem, a ministra será obrigada a prestar esclarecimentos sobre o assunto.

Na próxima terça-feira, 7, a comissão vai colher o depoimento do presidente do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama), Rodrigo Agostinho Mendonça.