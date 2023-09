Marinho participa de audiência para discutir danos da 123 milhas

A Comissão de Direitos do Consumidor da Câmara dos Deputados vai realizar uma audiência pública na quarta-feira,13, para debater os danos causados aos consumidores em virtude da suspensão dos pacotes e emissão de passagens da linha promocional da agência de viagens 123 milhas.

Segundo a empresa, a medida afetará viagens já contratadas da linha "Promo", com datas flexíveis e embarques previstos de setembro a dezembro de 2023. A 123 milhas informou que está reembolsando integralmente os valores pagos pelos clientes, porém, o reembolso será feito em vouchers com correção monetária de 150% do CDI, acima da inflação e dos juros de mercado, para a compra de qualquer passagem, hotel ou pacote.

Diante da situação, o deputado Márcio Marinho (Republicanos) solicitou a realização da audiência pública para discutir os danos aos consumidores e buscar soluções para garantir seus direitos. "Vamos buscar medidas que possam ser adotadas para evitar situações semelhantes no futuro, visando garantir a segurança e a confiabilidade das agências de viagens e proteger os direitos dos consumidores", pontuou.

A audiência contará com a participação de representantes da empresa 123 milhas, órgãos de defesa do consumidor, representantes do ministério do turismo e ministério da justiça e demais interessados no assunto. Será uma oportunidade para ouvir todas as partes envolvidas e buscar soluções que atendam aos interesses dos consumidores.

A audiência pública ocorrerá no dia 13 de setembro, às 10h, no plenário 8 - Anexo II da Câmara dos Deputados.