Mauro Cid fez depósito em dinheiro para ex-marido de Wal do Açaí

E-mails que foram apagados pela equipe do ex-ajudantes de ordens do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), Mauro Cid, mostram que ao menos um depósito em dinheiro vivo na conta de Edenilson Nogueira Garcia, ex-marido de Walderice Santos da Conceição, mais conhecida como Wal do Açaí, foi identificado.

De acordo com a publicação, o marido de Wal, que é suspeita de ser funcionária fantasma do gabinete do ex-presidente Jair Bolsonaro, quando ele ainda era deputado federal, recebeu R$ 3,7 mil de Cid, no dia 25 de fevereiro do ano passado. O recibo foi divulgado pelo portal Metrópoles.

O e-mail foi encontrado na caixa de arquivos deletados da equipe de Cid. Braço-direito de Bolsonaro, Mauro Cid foi preso por suspeita de fraudar cartões de vacina e é investigado pela CPI dos atos golpistas no Congresso Nacional.

Veja recido do depósito:

Comprovante adquirido e divulgado pelo Metrópoles | Foto: Reprodução/Metrópoles