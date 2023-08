Mauro Cid presta depoimento à PF nesta sexta-feira

O ex-ajudante de ordens do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), tenente-coronel Mauro Cid, presta depoimento à Polícia Federal (PF) na tarde desta sexta-feira, 25. Na oportunidade, o militar deve esclarecer um suposto plano para descredibilizar as urnas eletrônicas e a invasão aos sistemas do Poder Judiciário revelados pelo hacker Walter Delgatti.

O militar chegou à Superintendência da PF, em Brasília, por volta das 14 horas. Na ocasião, Cid vai depor no âmbito do inquérito que investiga Delgatti.

Os agentes federais pretendem interrogar Cid sobre as conversas de Delgatti, conhecido como “hacker da Vaza Jato” com integrantes do governo Bolsonaro, incluindo o ex-presidente, supostamente presenciadas pelo militar.



Mauro Cid está preso há 115 dias no Batalhão de Polícia do Exército de Brasília. Ele foi preso preventivamente em uma operação da Polícia Federal que investiga o militar por fraudes no Sistema Único de Saúde (SUS) para emitir certificados de vacinação contra a Covid-19.