Mauro Cid prestará novo depoimento à PF na segunda-feira

O ex-ajudante de ordens do governo Bolsonaro (PL),tenente-coronel Mauro Cid, vai prestar um novo depoimento à Polícia Federal (PF), na segunda-feira, 28, a partir das 10h. Este é o segundo testemunho do militar à PF, que deve continuar esclarecendo a atuação do hacker Walter Delgatti Neto, detido por ter invadido os sistemas do Conselho Nacional de Justiça (CNJ).

Em depoimento à Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) do 8 de janeiro, que apura as invasões e depredações de bolsonaristas aos prédios do Três Poderes, em Brasília, Delgatti Neto revelou que teve um encontro com Bolsonaro no Palácio da Alvorada em agosto de 2022 para discutir sobre a veracidade das urnas eletrônicas.

Cid deve retornar à PF na próxima quinta-feira, 31. Na oportunidade, ele testemunhará sobre a suposta tentativa de venda das joias e presentes recebidos pelo ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) de delegações estrangeiras.