Mauro Cid recebeu e-mails com detalhes sobre segurança de Lula

Ao acessarem o e-mail de Mauro Cid, a Polícia Federal e a CPMI do 8/1 descobriram, na lixeira eletrônica, algumas correspondências enviadas pelo GSI que continham detalhes sobre a segurança de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) em eventos oficiais na China e no Brasil, segundo informações do colunista Guilherme Amado, do portal Metrópoles.



Preso e alvo da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) que investiga os atos golpistas que aconteceram em Brasília no dia 8 de janeiro, o ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro (PL) provavelmente esqueceu de apagar as mensagens em definitivo do seu e-mail.

A brecha possibilitou que fossem achadas correspondências com detalhes da segurança do atual presidente da República em eventos em Pequim e Xangai, na China; e em Foz do Iguaçu, Boa Vista e em Brasília, no Brasil. Na capital federal, foram três eventos em que os detalhes foram expostos.

Os militares do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República (GSI) que enviaram os e-mails para Cid já estavam no órgão durante a gestão Bolsonaro. Foram eles Márcio Alex da Silva, do Exército; e Dione Jefferson Freire e Rogério Dias Souza, da Marinha.