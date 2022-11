MDB negocia reeleição de Pacheco em troca de apoio a Renan Filho

As negociações sobre a próxima eleição da Mesa Diretora do Senado, em fevereiro de 2023, já foram abertas entre os parlamentares do MDB e o atual presidente da Casa, Rodrigo Pacheco (PSD-MG).

Para apoiar a reeleição de Pacheco, os emedebistas querem que o senador apoie Renan Filho (MDB-AL) como seu sucessor em 2025, conforme o Metrópoles. O parlamentar se elegeu senador por Alagoas neste ano.

Anteriormente, Filho foi governador do estado por dois mandatos consecutivos, de 2015 até este ano. Também foi eleito prefeito da cidade de Murici, em 2004, e deputado federal, em 2010. Ele é filho do senador Renan Calheiros (MDB-AL), uma das principais lideranças do partido no Senado.

Em 2023, o MDB terá 10 senadores, que corresponde a terceira maior bancada da Casa, junto ao partido União Brasil. A maior bancada será do PL, com 14 senadores. Em seguida, o PSD ficará com 11 senadores.