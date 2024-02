“MDB terá candidato à Presidência da Câmara”, afirma líder da sigla | A TARDE

O líder do MDB na Câmara dos Deputados, Isnaldo Bulhões (AL), anunciou que o partido terá candidato à Presidência da Casa em 2025.

“Sem dúvida nenhuma, o MDB vai trabalhar para ter candidato, vai colocar nome e estará na mesa para discutir com os demais partidos. O resultado sairá de uma ampla discussão”, disse Bulhões, em entrevista à CNN.

O MDB, normalmente, lança o nome de seus líderes. Bulhões seria o candidato pelo partido na Câmara, mas para isso, ainda precisa negociar com os outros partidos do bloco do qual faz parte: PSD e Republicanos, que também têm nomes para lançar na disputa.

O líder detalhou que a sigla vai buscar o consenso sobre o nome. “Entendo que dentro da racionalidade, esse é o caminho prioritário, a unidade dos partidos. Uma coisa que será discutida a exaustão. É um caminho muito possível”, disse.

A última vez que o partido, que é da base do governo, ocupou a presidência da Câmara foi com Eduardo Cunha, que ficou marcado por conduzir o processo de impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff.

O atual presidente da Casa, Arthur Lira, já assumiu a preferência pelo aliado Elmar Nascimento (União Brasil) para sucedê-lo em 2025.