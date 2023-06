Membros da CPMI do 8/1 vão se reunir com Moraes na próxima terça

Na sexta-feira, 9, o deputado Arthur Maia (União Brasil-BA), presidente da CPMI do 8 de janeiro, anunciou que membros da comissão se reunirão com o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), na terça-feira, 13.

Moraes é o relator dos inquéritos na Corte que investigam as atividades de milícias digitais contra a democracia e os ataques às sedes dos Três Poderes ocorridos em 8 de janeiro.

De acordo com Arthur Maia, a reunião está agendada para a tarde. No mesmo dia, pela manhã, a CPMI terá uma reunião para discutir convocações, quebras de sigilo e convites.

"Já está marcada esta audiência, ela tem o propósito justamente de conversar com o ministro sobre a investigação que o Supremo Tribunal já vem realizando com relação aos atos de 8 de janeiro e mais do que isso esse inquérito de ações antidemocráticas já tem três anos já”, disse Maia em entrevista à GloboNews.

O objetivo da reunião, conforme declarado pelo presidente da CPMI, é estabelecer um diálogo com Moraes e explorar a viabilidade de compartilhar informações dos inquéritos. “Onde podemos nos complementar e avançar”.

“Portanto, tem material bastante volumoso [nos inquéritos]. Alguns desses inquéritos, inclusive, têm natureza sigilosa. Não sei se o ministro terá disposição de compartilhar conosco essas informações. Obviamente, que a CPI também tem poder de buscar as informações na fonte. Mas existe um inquérito em curso e pretendo dialogar com o ministro Alexandre de Moraes”, afirmou o parlamentar.