Memes com Lula e ministros do STF são exibidos na Times Square

Um meme direcionado ao presidente Lula (PT) e aos ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes e Luís Roberto Barroso, atual presidente da Corte, foi exibido na Times Square, ponto turístico tradicional de Nova York, na sexta-feira, 19.

Um vídeo que circula nas redes neste sábado, 20, mostra uma montagem com o rosto de Lula e de Barroso em referência ao filme "Crepúsculo" e o ministro Alexandre de Moraes, de toga, com os dizeres "Vampiros que sugam sua liberdade e aprisionam seu corpo.

A ação foi compartilhada em grupos de bolsonaristas e creditada a um coletivo de "patriotas" que ainda não foram identificados.

Nesta mesma semana, outros memes em referência ao ministro da Fazenda, Fernando Haddad, também foram exibidos no espaço. Haddad figurou em montagens como "Zé do Taxão" e "Taxa humana" em referência à política tributária do governo.

Ministro da Fazenda, Fernando Haddad também foi alvo da ação | Foto: Reprodução

O valor mínimo para anunciar na Times Square é de US$ 40 (aproximadamente R$ 221) para a exibição de um vídeo de 15 segundos. Qualquer pessoa pode utilizar o serviço, que costuma ser usado por fãs que querem homenagear seus ídolos. Manifestações políticas explícitas costumam ter a veiculação barrada.