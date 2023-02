Michelle anuncia turnê política pelo Brasil para conseguir aliadas

A ex-primeira dama e presidente nacional do Partido Liberal (PL) Mulher, Michelle Bolsonaro visitou a deputada federal Bia Kicis (PL-DF) nesta terça-feira, 28, e anunciou que fará viagens por todo o Brasil para anunciar pautas de interesse de mulheres e incentivar a participação feminina na política.

Em um vídeo publicado no perfil do Instagram do PL do Distrito Federal, Michelle, ao lado de Kicis, declarou: “Vamos viajar todo o Brasil com a pauta da mulher, com a pauta da mulher com deficiência, a mãe rara e o engajamento da mulher na política”.

Além disso, Kicis afirma que as duas querem ser inspiração para as mulheres que pretendem ingressar na política. “Queremos formar mulheres, queremos ser inspiração para que as mulheres queiram entrar na política”.

Michelle Bolsonaro foi nomeada presidente nacional do PL Mulher no dia 15 de fevereiro. O nome dela foi anunciado por Valdemar Costa Neto, presidente da sigla.