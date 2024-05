Michelle doa roupa em leilão solidário, desiste e pega prêmio de volta | A TARDE

Michelle Bolsonaro doou um vestido, ainda na época que o seu esposo Jair Bolsonaro (PL) era presidente, como objeto de rifa com a proposta de encaminhar o dinheiro arrecadado a uma instituição, no entanto, a ex-primeira-dama, desistiu do trato e pediu o vestido de volta — sem devolver o dinheiro.

Conforme informações do blog Lauro Jardim, do O Globo, a peça foi comprada pelo advogado Otávio Noronha, filho de João Otávio de Noronha (STJ), em leilão por R$ 5 mil.

A roupa acabou sendo devolvida à então primeira-dama. E ficou tudo por isso mesmo.

Período da doação

O vestido foi usado por Michelle em coquetel para autoridades no Palácio do Itamaraty, na noite de posse do então presidente Jair, será leiloado nesta quarta-feira (2), em Brasília. O leilão iria arrecadar recursos para duas instituições beneficentes do Distrito Federal.

O lance mínimo para o traje na ocasião foi de R$ 3 mil.

Os recursos arrecadados durante o evento, que terá ainda um baile black-tie, seriam destinados a Associação Beneficente Mãos Solidárias e para o Instituto Proeza.