Michelle fala sobre ter depressão: “Pensei em morrer”

A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro relembrou neste sábado, 2, durante evento do PL Mulher em Brasília, sobre o período em que, segundo ela, enfrentou uma depressão. A esposa do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) conversou com apoiadores e atribuiu o problema aos “ataques da mídia” durante o período em que o marido era presidente.

“Eu chorei muito, tive depressão em 2019. Eu pensei em morrer, por tantos ataques que surgiram da mídia, e eu cheguei só querendo fazer o bem como muitos aqui. Cheguei só para fazer o bem. Infelizmente, eles atiravam pedradas, falavam mal das minhas filhas. Chegaram a falar mal da minha filha que estava nas vésperas de completar 12 anos”, afirmou a ex-primeira-dama, que mandou um recado para as mulheres filiadas ao partido.

Ela firmou que as mulheres que pretendem se candidatar a cargos públicos devem estar preparadas para “pedradas”. “Vocês que pensam em se candidatar, as pedradas virão. O assassinato de reputação vai acontecer, sim. Mas não percam as esperanças’, pontuou.



Michelle Bolsonaro participou do Encontro do PL Mulher no Distrito Federal, na manhã deste sábado (2/9).



Busque ajuda

Caso você que esteja lendo esse texto esteja passando por um momento parecido, busque ajuda. Entre em contato com o Centro de Valorização à Vida, no número 188. O atendimento é voluntário e gratuito para todas as pessoas que querem e precisam conversar.