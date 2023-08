Michelle ironiza caso das joias e fala em lançamento de linha própria

A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro, que está sendo investigada pela Polícia Federal (PF) por suposto esquema de desvio e venda de joias, ironizou as investigações neste sábado, 26. Durante discurso em um evento do PL Mulher, em Pernambuco, a esposa do ex-presidente afirmou que o alarde em torno das denúncias tem como finalidade desviar o foco da CPI do 8 de janeiro.

"Não é por poder não. Ficam falando "Como assim não entregarem joias? Porque querem joias?" desviando o foco da CPI. [...] Tem um povo tão atrapalhado que fica assim "cadê as joias?" estão na Caixa Econômica Federal. Mas, vocês pediram tanto e falaram tanto de joias que, em breve, teremos lançamento Mijoias pra vocês. Vou fazer uma limonada docinha desse limão".

Um dos relatórios da PF revelaram que a presidente do PL Mulher foi citada como responsável pelo "sumiço" de alguns relógios, de acordo com mensagens do ex-ajudante de ordens de Bolsonaro Mauro Cid, que está preso desde 3 de maio.