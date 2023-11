Milei chama Lula de corrupto e diz que não o encontrará se vencer | A TARDE

Na disputa do segundo turno pela presidência da Argentina, o candidato Javier Milei afirmou em entrevista que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) é “corrupto e comunista”. O argentino ainda falou que não se encontrará com o petista caso vença as eleições.

“Ele é corrupto, por isso foi preso”, acrescentou Milei, que sustentou que se chegasse à Casa Rosada, romperia relações com todos esses países “autocráticos” ou “ditaduras”.

Na entrevista, o jornalista peruano Jaime Bayly, seu admirador, questionou Milei sobre a relação entre Brasil e Argentina. “Em relação a Lula e ao modelo da Venezuela, se você vencer e for presidente da Argentina, você teria relações diplomáticas com as ditaduras comunistas da região?”

“Não, eu os condenaria”, respondeu o candidato. Ele ainda disse que não se reuniria com Lula. “Não. Ele é comunista e corrupto. Por isso foi preso. Da minha posição como chefe de Estado, meus aliados são os Estados Unidos, Israel e o mundo livre...Eles são condenados, como a Coreia do Norte, como (as organizações terroristas) o Hamas e o Hezbollah. Os embaixadores também serão chamados de volta. Os autocratas estão condenados, a Rússia também", continuou.