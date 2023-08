Ministério comandado por Alckmin é evacuado após suspeita de bomba

O prédio do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviço (MDIC) foi evacuado, na manhã desta quarta-feira, 26, após suspeita de haver uma bomba em uma bolsa que foi abandonada na área externa da sede.

O vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB), que também comanda o MDIC, não estava no prédio no momento em que as forças de segurança do Distrito Federal isolaram a área, em um trabalho conjunto com a Polícia Federal (PF).

De acordo com o portal Metrópoles, a bolsa foi encontrada por volta das 10h30 da manhã, junto com um bilhete, nas proximidades de uma saída de emergência do edifício, que fica na Esplanada dos Ministérios.

Inicialmente, a mala foi encontrada pela equipe de limpeza do MDIC, que acionou a Polícia. A evacuação foi realizada por volta das 11h, em segurança.