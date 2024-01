Ministério da Justiça manda PF investigar ameaça a Lula | A TARDE

O secretário-executivo do Ministério da Justiça, Ricardo Cappelli, anunciou na terça-feira, 26, que mandou a Polícia Federal investigar a ameaça feita ao presidente Lula (PT) nas redes sociais.

"Estou encaminhando hoje à Polícia Federal determinação para que apure ameaça feita ao presidente @LulaOficial nas redes sociais fazendo alusão a 'rifle de precisão' e 'vaquinha para tal'. As redes sociais não são e não serão um terreno de incentivo a crimes contra as autoridades", comunicou no X, antigo Twitter.

O pedido foi feito após um comentário de um internauta de ameaça em uma postagem do deputado Nikolas Ferreira (PL) intitulada "Lula confirma virada do ano em 'praia privativa' controlada por Forças Armadas".

Na postagem, o homem, com o usuário intitulado André Luiz, sugeriu a organização de uma "vaquinha" para financiar um mercenário. "Precisamos fazer uma vaquinha para pagar um mercenário com um rifle de precisão", disse.

Com a repercussão, o perfil disse que errou e pediu desculpas. "Diante os últimos ocorridos podemos chegar a uma conclusão: eu errei? Sim! Eu contaria um mercenário para eliminar um Presidente da República? Não, afinal gastaria o dinheiro em outra coisa", disse também no X e logo depois desativou a conta.

Confira:

O pai dos pobres, popular e amado pelo povo 🫶🏻 pic.twitter.com/uV8Uy2Q8Bd — Nikolas Ferreira (@nikolas_dm) December 26, 2023