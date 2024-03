Ministra da Saúde demite secretário acusado de apadrinhamento | A TARDE

A ministra da Saúde, Nísia Trindade, demitiu o secretário de Atenção Especializada, Helvécio Magalhães, que é acusado de ser um dos responsáveis por apadrinhamentos e nomeações em hospitais federais.



Depois de reportagem do programa Fantástico, da TV Globo, que expôs acusações contra Helvécio Magalhães, neste domingo, 17, Nísia foi pressionada pelo presidente Lula (PT) a tomar uma decisão sobre o assunto. O presidente da República e a ministra se reuniram em Brasília nesta segunda-feira, 18.

Magalhães será substituído interinamente por Nilton Pereira, diretor do Departamento de Atenção Hospitalar, Domiciliar e de Urgência.

Outra exoneração na pasta será a do diretor de Gestão Hospitalar, Alexandre Telles, que será substituído pela superintendente da pasta no Rio de Janeiro, Maria Aparecida Braga. Maria Aparecida acumulará as duas funções. Com informações da CNN Brasil.