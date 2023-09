Ministra pede mulher negra no STF e aumenta pressão sobre Lula

A ministra Anielle Franco (PT), da Igualdade Racial, defendeu neste domingo, 3, a escolha de uma mulher negra para ocupar a vaga será aberta ainda neste ano no STF (Supremo Tribunal Federal). A manifestação da petista se junta à pressão de ativistas sociais para que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) indique a primeira ministra de pele preta da história da Corte Suprema.

Em artigo publicado no portal Poder 360, Anielle lembra que apenas três mulheres já passaram pelo STF: Ellen Gracie, indicada em 2000; Carmen Lúcia e Rosa Weber, ainda hoje em atuação no ápice do Poder Judiciário. Todas elas, porém, são brancas.

“Dados da campanha ‘Queremos uma ministra negra no STF’, iniciativa lançada na última semana pelos de movimentos negros de todo o Brasil, revelam que 51,1% da população são mulheres (IBGE) e só 7% das mulheres negras são magistradas de primeira instância. Na segunda instância o percentual cai para 2%. São dados alarmantes”, afirmou Anielle.

“Uma advogada negra na Suprema Corte aponta necessariamente para o caminho do equilíbrio e da equidade que embasam o ideal de justiça”, complementou a ministra de Lula.

Anielle ainda deixa claro que deseja a primeira ministra negra no STF para que esta consiga abrir espaço para que outras negras ocupem cadeiras na Suprema Corte, não sendo apenas um caso único.

“Reforço que não estamos falando de uma, mas da primeira. Esta, que carregará o peso de abrir a porta tardia, mas que sem dúvidas dará passagem a outras e tornará a Corte mais forte e mais capaz de realizar seus julgamentos decisivos”, concluiu Anielle.

Lula tem sido pressionado pela escolha de mulheres negras para o STF desde a saída do ministro Ricardo Lewandowski. Neste caso, o presidente da República preferiu escolher um homem branco, o atual ministro Cristiano Zanin.

Agora, para a vaga que será aberta com a saída da ministra Rosa Weber, que será aposentada compulsoriamente ao completar 75 anos de idade, no próximo mês de outubro.