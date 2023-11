Ministro da Agricultura manda verba para Sul e Nordeste | A TARDE

Depois de ter sido pressionado por concentrar repasses do Ministério da Agricultura em cidades de Mato Grosso, seu estado, o ministro Carlos Fávaro diversificou as regiões e os estados atendidos na distribuição do restante da verba da pasta. Desta vez, fez o envio para estados do Sul e Nordeste.

De acordo com o Metrópoles, as cidades matogrossenses ficaram praticamente de fora da nova remessa, beneficiadas com apenas mais R$ 4 milhões em outubro. Antes, haviam recebido R$ 134 milhões.



A Bahia foi o segundo estado mais beneficiado pelo ministério, atrás apenas do Pará. Cidades paraenses somaram R$ 26 milhões em repasses, enquanto as baianas totalziaram R$ 13,3 milhões.



Por região, os repasses somam R$ 40,5 milhões para o Nordeste; Sul com R$ 34 milhões; Norte com R$ 19 milhões e Centro-Oeste com R$ 18,6 milhões.



Ainda conforme o Metrópoles, Fávaro foi repreendido pelo Palácio do Planalto por beneficiar apenas seu estado no primeiro momento, o que fez o ministro mudar de postura em relação aos repasses. As verbas fazem parte dos R$ 9,6 bilhões reservados para negociação política dentro dos ministérios.