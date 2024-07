Ministro da Comunicação irá à Câmara prestar esclarecimento

O ministro interino da Sec. de Comunicação da Presidência da República (SECOM), Laércio Portela - Foto: Reprodução

O ministro interino da Secretaria de Comunicação Social do governo, Laércio Portela, prestará esclarecimentos na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Câmara dos Deputados na terça-feira, 25, sobre o "gabinete da ousadia". O grupo foi revelado pelo Estadão e reúne integrantes da pasta de Laércio, do PT nacional e lideranças da sigla no Congresso e aciona influenciadores governistas para definir temas a serem explorados nas redes.

De acordo com o Estadão, as reuniões entre os membros da Secretaria de Comunicação Social (Secom) e comunicadores petistas eram diárias em dezembro, e se baseavam em "metodologia", "ciência", "expertise" e que "não era de graça".

O requerimento de convocação foi aprovado na CCJ no dia 12 de junho e transformado em convite (quando o ministro não é obrigado a comparecer) após articulação do governo.

A audiência com Portela promete forte presença da oposição, uma vez que a CCJ está sob controle de Caroline de Toni (PL-SC), apoiadora do ex-presidente Jair Bolsonaro.