Ministro da Educação diz que Novo Ensino Médio tem falhas

O ministro da Educação, Camilo Santana, reconheceu as falhas do Novo Ensino Médio, implementado durante o último governo. Ele revelou que a proposta será revista e que até isso, as mudanças anunciadas para o Enem não entrarão em prática.

"A gente reconhece a necessidade de fazer correções. A forma que essa proposta foi implementada foi equivocada. Não houve diálogo, preparação e formação de professores, não houve investimento em infraestrutura, e isso gerou uma desigualdade entre escolas. Cometemos um erro — e quando falo isso me refiro ao Brasil — ao tirar a carga horária da base comum curricular, que é importante para os jovens do Ensino Médio", disse, ao UOL Entrevista, nesta quarta-feira, 2.

Na entrevista, Camilo Santana ainda afirmou que a Educação deve ficar distante de "questões ideológicas

"Na Educação nós não podemos fazer mudança por pressão ou por questões ideológicas. Precisamos ter responsabilidade porque [o Novo Ensino Médio] já era algo que estava em implementação, para não trazer mais prejuízo para o jovem brasileiro. Educação não se faz com imediatismo, com decisões precipitadas."

O ministro ainda defendeu a educação sexual nas escolas, que tem sido atacada por parlamentares de extrema-direita.

"Um dos maiores índices de evasão escolar é por gravidez precoce nas escolas. A gente não tem que discutir isso em salas de aula? Não é importante o jovem se prevenir? Qual o absurdo de se discutir isso nas escolas? Vou fazer o debate mais franco possível. É uma política do Ministério da Saúde. A nossa equipe está discutindo com ela. Tem que ser sempre dialogado o método, a forma, o modelo pedagógico, respeitando a autonomia de estados e municípios", falou.